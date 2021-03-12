بدء صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين في حريق مصنع العبور

شهد مستشفى السلام التخصصي بالقاهرة اليوم الجمعة، بدء صرف لجنتي الإغاثة بالعبور ومديرية التضامن، التعويضات اللازمة للمصابين والمتوفيين بحريق مصنع الملابس.وكانت مستشفى السلام استقبل ظهر أمس الخميس، 31 شخصًا ما بين متوفين ومصابين في حريق مصنع الملابس بالعبور، بينهم 12 جثة مجهولة الهوية.وقال مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، إن فرق الإغاثة بالمديرية انتهت أعمال الحصر لكافة المصابين وعدد من المتوفيين الذين تم التأكد من هويتهم؛ لبدء صرف التعويضات لأسرهم وفقا للقرار رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩ الخاص بصرف التعويضات.