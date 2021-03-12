العناية الإلهية تُنقذ 5 طلاب من الموت في انقلاب سيارة بالقليوبية

أنقذت العناية الإلهية 5 طلاب من الموت المحقق انقلبت بهم سيارة ملاكي، يقودها أحدهم في الرشاح بإحدى قرى مركز بنها بالقليوبية.تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، يُفيد انقلاب سيارة ملاكى يستقلها 5 طلاب في رشاح قرية فرسيس دائرة المركز.انتقلت على الفور قوات الإنقاذ، وتبين أن السيارة ملاكى مستأجرة من أحد معارض السيارات ببنها، وأثناء سيرها يستقلها "ع. س. س"، طالب جامعي، يرافقه 4 من زملائه، اختلت عجلة القيادة في يده وانقلبت في رشاح قرية فرسيس وتم إنقاذهم ورفع السيارة.وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.