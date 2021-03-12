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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف أسوان»: افتتاح 27 مسجدًا جديدًا منذ سبتمبر الماضى

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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كشف الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عن أنه بعد  افتتاح مسجدي الرحمن والسيدة زينب، وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة لـ27 مسجدًا، منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أنه تم  افتتاح المسجدين بعد إجراء عملية الإحلال والتجديد لهم بالجهود الذاتية، مع فرشهم بواسطة مديرية الأوقاف، الذى يأتي ضمن سلسلة أفتتاح المساجد وأعمار بيوت الله.
وأوضح وكيل وزاره أوقاف أسوان، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل االتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ  على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.


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