قبل عيد الأم.. أشهر 10 أفلام جسدت دور«ست الحبايب» ببراعة

- أعز الحبايب:



- إمبراطورية ميم:



- لا تسالنى من أنا:



- أم العروسة:



- بائعة الخبز:



- يوم مر ويوم حلو:



- الجراج:



- الحفيد:



- بين القصرين:



- حكاية حب:



ايام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، وقد قدمت السينما المصرية على مدار تاريخها، أفلاما جسدت دور ست الحبايب باختلاف شخصياتها في المجتمع، بداية من الأم المثقفة، المضحية من أجل أبنائها بعد وفاة الزوج، خفيفة الظل، قوية الشخصية، وغيرها من النماذج المصرية، تقدم "الدستور" أبرز 10 أفلام قديمة تطرقت لدور الام ببراعة.قدمت الفنانة أمينة رزق دورا بديعا عندما جسدت الأم في الفيلم الذى تدور أحداثه حول عائلة تتفرق مسارات حياة أفرادها، يدخل الابن الذي يعمل مهندسا السجن بدلا من أبيه بتهمة اﻹتجار في المخدرات، وبعد خروجه يسافر سعيًا وراء العمل، أما الآخر يتزوج من امرأة سيئة الطباع تتفنن في إذلال والدة زوجها التي تعيش معهما، مما يدفعها للهرب من أجل أن تعمل خادمة في إحدى المستشفيات.قدمت فاتن حمامة نموذجا رائعا للأم التي يموت زوجها، ويترك لها ستة أبناء في مراحل عمرية مختلفة، فتتولى مسئوليتهم، وفي نفس الوقت تتعرف على رجل أعمال يعرض عليها الزواج، فتصبح في حيرة بين احساسها كإنسانة، ورغبتها في زوج تستند إليه، وبين مسئوليتها تجاه أبنائها، وفي النهاية تختار التضحية بسعادتها الشخصية من أجل أبنائها.قدمت الفنانة القديرة شادية دور "عائشة" السيدة الفقيرة التي تنجب كثير من الأبناء، ولا تستطيع الإنفاق عليهم، فتضطر لبيع ابنتها الصغرى التي قامت بدورها الفنانة يسرا لسيدة ثرية لا تنجب لكي تستطيع أن تربي باقي أبنائها، لكنها في نفس الوقت لا تستطيع الابتعاد عن ابنتها، فتعمل خادمة لدى الثرية ويكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية، ويطلبون من الأم الكف عن العمل كمربية، لكنها ترفض حتى لا تترك ابنتها وحيدة.قدمت الفنانة تحية كاريوكا دور الأم قوية الشخصية، لديها سبعة من الأبناء، يتم خطبة ابنتها الكبري، فتضغط على زوجها الموظف من أجل توفير مصاريف زواج ابنته، مما يضطره للاختلاس من أموال العهدة، لكي يزوج ابنته، ولكن أحد زملائه في العمل يقوم بدفع المبلغ قبل افتضاح أمره، فينقذه من السجن والفضيحة.قدمت الفنانة أمينة رزق دور الأم الطيبة الحنونة في فيلم بائعة الخبز للمخرج حسن الإمام، قدمت نموذجا رائعا للأم التي مات زوجها وترك لها طفلين، هما نعمة وسامي، فعانت بعده الكثير من أجل تربية الأبناء، كما رفضت الزواج مرة ثانية، على الرغم من جميع الإغراءات التي عرضها عليها رئيس العمال في المصنع الذي كان زوجها يعمل فيه، فيقرر الرجل الانتقام منها، فيدبر حريقًا، ويتهمها بأنها الفاعلة، وتوضع في إحدى المصحات العقلية عقب إصابتها بالجنون، وبعد عشر سنوات يشب حريق في المصحة، فتعود لها ذاكرتها، لتبدأ رحلة البحث عن أبنائها، وتعلم أنهم أصبحوا في مكانة اجتماعية جيدة، فتقرر أن تثبت براءتها من التهمة القديمة، من أجل ان يعرف أبنائها حقيقة ما حدث لها.قدمت الفنانة "فاتن حمامة" برعت في تقديم دور الأم المثقفة التي تضحي من أجل ابنائها، في فيلم يوم مر ويوم حلو، قدمت دور "عائشة" الأرملة الكادحة التي توفى زوجها، وترك لها خمسة من الأبناء، وتكافح من أجل أن تربي أبنائها وتزوجهم، ومن أجمل المشاهد التي قدمتها بالفيلم، المشهد الذي تقوم فيه بإرسال رسالة لزوجها المتوفي تشكو له ما بها وتبكي، وتذكره بأنها ما تخلت عنه يومًا وبأنها ظلت دائمًا أمًا وزوجة وفية، فما الذي يحدث لها الآن، فلم تعد تعرف ماذا يحدث لها ولأبنائها، وأصبحت أضعف من تحمله، وترفع عينيها الدامعتين قائلة (الجواب ده أنا باعتهوله عن طريقك يا إمام يا شافعي يا قاضي الشريعة ياللي حكمت بين أمك وأبوك).من أبرز الأفلام التي قدمت دور الأم المضحية بطولة الفنانة نجلاء فتحي، التى جسدت بصدق دور نعيمة زوجة "زينهم" البواب، لديها خمسة من الأبناء، ويعيشون في جراج أحد العمارات، وتعانى الأسرة من ظروف مادية صعبة، ولا يتحمل الأب مسئوليتهم، ويتركهم بعد أن يجد عقد عمل في الخليج، فتتولى الأم مسئولية الأبناء بمفردها، وفي ظل هذه الظروف تكتشف إصابتها بالسرطان، فتفكر في بيع أبنائها للأثرياء حتى لا يضيعوا بعد موتها.قدمت الفنانة الراحلة كريمة مختار دور متميز في فيلم الحفيد، وقامت بدور الأم الحنونة الطيبة حسنة النية، التي تراعي أولادها وبناتها حتى بعد أن يتزوجن، وتنتظر الحفيد الذي يملأ عليهن الدنيا، ويكون السبب في استقرار زواجهن.قدمت الفنانة الراحلة "آمال زايد" شخصية الست أمينة في ثلاثية نجيب محفوظ، وجسدت دور الأم الحنونة العطوفة على أولادها، حتى على ياسين ابن زوجها الذي تعامله كأنه أحد أبنائها، وكانت نموذج لشخصية الأم الطيبة المعطاءة.قدمت القديرة الراحلة فردوس محمد أروع بطولاتها عندما جسدت دور الأم في فيلم "حكاية حب" بطولة عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين، تدور قصته حول أم ضريرة تخاف على ابنها، وتهتم بمستقبله، وتميز أدائها بالصدق والتلقائية الشديدة لدرجة تشعر معها أنها لا تمثل.