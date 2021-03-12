محافظ مطروح يستمع إلى شكاوى أهالي منطقة سملا

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة الجمعة في مسجد زيد بن حارثة بمنطقة سملا، عقب افتتاحه.وهنأ المحافظ أهالي منطقة سملا على افتتاح المسجد بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 4 ملايين جنيه، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.كما استمع إلى شكاوى واحتياجات أهالي المنطقة، مؤكدا على دراستها وحلها.وكان افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، مسجد زيد بن حارثة بمنطقة سملا بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 4 ملايين جنيه، بحضور عددا من الأجهزة التنفيذية وأهالي المنطقة.