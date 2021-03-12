افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة أكثر من 12 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.وأشاد "آمنه" بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح اكثر من 168 مسجد تجاوزت تكلفتها 250 مليون جنية فى طفرة كبيرة، لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجدًا لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.جاء ذلك خلال افتتاحه وأداء صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية دنشال بمركز دممنهور والمقام على مساحة ٦٠٠ متر وبتكلفة إجمالية ٣ ملايين جنيه، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والمحاسب عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الدينية والتنفيذية.وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارةالأوقاف «حق الوطن والشهادة في سبيله»، مؤكدًا أن الشهيد الحق هو من مات دفاعًا عن أرضه وعرضه ووطنه وماله، حيث أعد الله له أرفع المنازل وأعلي الدرجات، وأن للوطن حقوق ينبغي الوفاء بها، وهي حسن الولاء والانتماء له، والاعتزاز به، والحفاظ عليه، وغل يد العابثين والمفسدين عنه، وإتقان العمل من أجل رفعته، وعلي الجميع العمل بجد واجتهاد كلا في تخصصه من أجل رفعة هذا الوطن، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا.