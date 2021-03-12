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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 174 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة بالإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:08 م
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي بالإسكندرية، من تحرير ١٧٤ محضر ضبط لبضائع متنوعه بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ خلال شهري يناير وفبراير ببعض المحلات التجارية والأكمنة المتحركة.

وتشكلت لجنة الضبط من تامر زهران ومحمد عيسي وهاني شعبان وعلاء حسن وسامح خشب وسيد شعبان ومحمد شحاته مفتشى المكافحة، تحت إشراف كلا من عبدالسلام طارق العشرى مدير إداره التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، ومن مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية العميد إيهاب مدكور والعقيد محمود عبدالقادر والعقيد باسم زايد والمقدم أحمد حلمي والرائد عادل الركايبي والنقيب أحمد عبدالمنعم والقوة المرافقة.

وجرى تحرير ١٧٤ محضر تهرب جمركى وكانت اغلب المضبوطات عباره عن ملابس وأدوات منزلية وقطع غيار السيارات ومستحضرات تجميل وعدد يدويه وأدوات صحيه وإطارات كاوتش ورولات أقمشه وإكسسوار محمول وأثاث مكتبي.

وجميع المضبوطات مستوردة، وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، كما بلغت قيمه المضبوطات 2 مليون و129 ألف و15جنيها، وتم التصالح في جميع المحاضر وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.

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