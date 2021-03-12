فحص 95 ألف طفل بكفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعاف السمع

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات، ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.وقالت «سلام»، إن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، بتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى.وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1212 طفلًا خلال هذا الأسبوع، حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 94 ألفًا و730 طفلًا.