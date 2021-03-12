تداول 406 شاحنات و11 ألف طن بضائع بموانئ البحرالأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانىء الهيئة اليوم الجمعة، شهدت تداول 406 شاحنات.وأوضحت الهيئة في بيان أن التداول شمل 11 ألف طن من البضائع، وشملت حركة الواردات (6500) طن بضائع و(219) شاحنة، في حين شملت حركة الصادرات (4500) طن بضائع و(187) شاحنة.وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن وهى الحرية ومحبة ونما اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج، فيما استقبل ميناء السويس السفينة "Yas"، وعلى متنها 5250 طن بروبلين.