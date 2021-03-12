الدفاع الروسية: رصد 19 انتهاكًا للهدنة فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 19 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (10) واللاذقية (5) وحماة (3) وحلب (4).وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في اللجنة الذكورة أعلن بدوره عن رصد 4 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد هذه الانتهاكات.