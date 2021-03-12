نبيلة مكرم: حريصون على بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية

استهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات زيارة الواحات البحرية اليوم الجمعة، بجولة في نادي مناجم الواحات البحرية، وهي المنطقة الغنية بخام الحديد، حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط.جاءت الزيارة بمشاركة ممثل عن وزارة الري وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور عز الدين جاد الله رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وعمدة قرية الباويطي بالواحات البحرية، وكذلك برفقة النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات في مصر حاليا.ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن زيارة اليوم تأتي ضمن بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة "مصرية ب١٠٠ راجل" لدعم توجه الدولة المصرية لدعم القرى المنتجة وتنمية كافة المحافظات، مثمنة دور المصريين بالخارج في الإسهام في تنمية العديد من الأماكن.وأضافت وزيرة الهجرة أن الزيارة جاءت في الوقت الحالي نظرًا لضرورة التعاون وتضافر الجهود لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بما فيها تلك المتواجدة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لتوفير البدائل الآمنة وفرص العمل.واستمعت الوزيرة ووفد السيدات المصريات بالخارج وجميع الحضور إلى شرح واف حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، التي تساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذي يعد أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلا من استيراده من الخارج.وكانت وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "مصرية بـ100 راجل" أواخر فبراير الماضي، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.