رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نبيلة مكرم: حريصون على بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:00 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
طباعة
استهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات زيارة الواحات البحرية اليوم الجمعة، بجولة في نادي مناجم الواحات البحرية، وهي المنطقة الغنية بخام الحديد، حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط.

جاءت الزيارة بمشاركة ممثل عن وزارة الري وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور عز الدين جاد الله رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وعمدة قرية الباويطي بالواحات البحرية، وكذلك برفقة النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات في مصر حاليا.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن زيارة اليوم تأتي ضمن بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة "مصرية ب١٠٠ راجل" لدعم توجه الدولة المصرية لدعم القرى المنتجة وتنمية كافة المحافظات، مثمنة دور المصريين بالخارج في الإسهام في تنمية العديد من الأماكن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الزيارة جاءت في الوقت الحالي نظرًا لضرورة التعاون وتضافر الجهود لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بما فيها تلك المتواجدة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لتوفير البدائل الآمنة وفرص العمل.

واستمعت الوزيرة ووفد السيدات المصريات بالخارج وجميع الحضور إلى شرح واف حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، التي تساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذي يعد أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلا من استيراده من الخارج.

وكانت وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "مصرية بـ100 راجل" أواخر فبراير الماضي، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«التضامن»: 30 ألفا لأسرة المتوفى بـ«حريق العبور» و15 ألفا للمصاب

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الآباء المؤسسين لـ الدوري المصري
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
المزيد

الثقافة

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»