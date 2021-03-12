الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد تذكار رحيل البابا قزما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد رحيل البابا قزما الإسكندرى 58.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: "في مثل هذا اليوم من سنة 64 تنيح الأنبا قزما الثامن والخمسون من باباوات الكرازة المرقسية، وكان هذا الأب بارا، طاهرا، عفيفا، كثير الرحمة، ملما بما فى كتب البيعة واستيعاب معانيها".وتابع: "ولما اختير للبطريركية رعى رعيته بخوف الله وحسن التدبير، وكان يوزع ما يفضل عنه على المساكين وعلى تشييد الكنائس، إلا أن الشيطان لم يدعه بلا حزن لما رأى سيرته هذه".وأضاف: "فحدث أنه لما رسم مطرانا لإثيوبيا من الرهبان اسمه بطرس أوفده إلى هناك فقابله ملكها بفرح عظيم".وأكمل: "وحدث بعد قليل أن وصل إلى إثيوبيا راهب من دير الأنبا أنطونيوس اسمه بقطر ومعه رفيق له اسمه مينا، وطلبا من المطران مالًا فلم يعطهما، فأغواهما الشيطان ليدبرا مكيدة ضده، فلبس أحدهما زى الأساقفة ولبس الآخر زى تلميذ له، وزورا كتابا من الأب البطريرك إلى رجال الدولة"، مختتمًا: "وقد قضى على الكرسى المرقسى اثنتي عشرة سنة".