تحرير 174 محضر تهرب جمركي لبضائع متنوعة بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية من تحرير ١٧٤ محضر ضبط لبضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ خلال شهري يناير وفبراير ببعض المحلات التجارية والأكمنة المتحركة.وتشكلت لجنة الضبط من تامر زهران ومحمد عيسي وهاني شعبان وعلاء حسن وسامح خشب وسيد شعبان ومحمد شحاتة مفتشى المكافحة تحت إشراف كلا من عبدالسلام طارق العشرى مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويلة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، ومن مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية العميد إيهاب مدكور والعقيد محمود عبدالقادر والعقيد باسم زايد والمقدم أحمد حلمي والرائد عادل الركايبي والنقيب أحمد عبدالمنعم والقوة المرافقة، حيث تم تحرير ١٧٤ محضر تهرب جمركى وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ملابس وأدوات منزلية وقطع غيار السيارات ومستحضرات تجميل وعدد يدوية وأدوات صحية وإطارات كاوتش ورولات أقمشة وإكسسوار محمول وأثاث مكتبي.وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و129 ألف و15جنيها، وتم التصالح في جميع المحاضر بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.