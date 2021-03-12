الهند تسجل 431 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 642 ألفا و870 حالة.وقالت الإدارة، في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و936 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 629 ألفا و841 شخصا، مشيرة إلى أنه توجد 2093 حالة نشطة، بينها 1097 حالة في عزل منزلي.