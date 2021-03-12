زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مدنًا إندونيسية

ضرب زلزال بلغت شدته 6. 5 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة مدينة "وامينا" في مقاطعة "بابوا" الواقعة أقصى شرق إندونيسيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، وفقا لراديو "صوت إندونيسيا"، أن مركز الزلزال وقع على بعد 49 كيلومترا جنوب مدينة "وامينا"، وعلى عمق 24 كيلومترا.