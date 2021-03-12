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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
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أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، وذلك تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكري.

وألقى الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة أكد خلالها فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الله تعالى اختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها، وأشار إلى أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يذكرنا بأنبل البشر بعد الأنبياء والرسل وهم الشهداء، وأنهم استحقوا أن يكونوا وسامًا على صدر الوطن خالدين في ذاكرته وفي قلوب أبنائه أبدا، وذلك لأنهم بذلوا دمائهم الغالية فداء لدينهم وأرضهم. موضحا أن الإسلام رفع من قدر المرابطين في سبيل الله لصون مقدرات الوطن، وردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على الوطن، مشيرا إلى ثناء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على العين الساهرة للحراسة في سبيل الله إذا يقول: " عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.

وأختتم الشيخ خالد الجندي خطبته بالدعاء للشهداء وأن يسكنهم الله الجنة مع الأبرار وأن يخلفهم خيرا في أهليهم وأولادهم وان يديم الله علينا نعمة الامن والامان وان يحفظ الله مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

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