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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» تشهد الاصطفاف السنوى الأول للهلال الأحمر باستاد 30 يونيو

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:15 م
الاصطفاف السنوي الأول
الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، الذي أقيم باستاد 30 يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من 300 من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث التي تستهدف استعراض شامل لكل تجهيزات ومعدات وامكانيات فرق التدخل وقدراتها على مواجهة تداعيات الكوارث الكبرى وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وشارك في الاصطفاف أسطول مركبات الهلال الأحمر المصري بعدد 30 مركبة تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة وسيارات نقل المهمات اللوجيستية والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق، كما شارك أسطول فرق الإنقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول الذي يشمل 40 سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من 60 متطوعًا من فرق الإنقاذ المدربين على إنقاذ العالقين والمتضررين من جراء مياه الأمطار الشديدة والسيول.

كما شاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بأكثر من 50 متطوعًا مدربين على تقديم خدمات الإسعافات الأولية ونقل واسعاف المصابين والإخلاء الآمن لهم والتعامل مع جثامين الضحايا أثناء الكوارث الكبرى، بالإضافة إلى أكثر من 40 متطوعًا من متطوعي فرق الدعم النفسي الاجتماعي المدربة على تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي للمتضررين من تداعيات الكارثة وكذلك أنشطة الدعم النفسي التخصصي للأطفال، وفرق إعادة الروابط العائلية باستعراض إمكانياتها ودورها في تخفيف العبء عن المتضررين الذين فقدوا ذويهم أثناء الكوارث، بالإضافة الى أكثر من 30 متطوعًا من فرق التنظيم للإشراف على استعداد الفرق واستقبال الحاضرين، ويتواجد عدد 2 مركز عمليات طوارئ متنقل لإدارة الحدث والمتابعة مع مركز عمليات الطوارئ المركزي.

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