83 مشروعًا بـ13 قرية على مرحلتين فى أسوان ضمن المبادرة الرئاسية

عرضت لجنة "حياة كريمة" على اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تقريرًا بنتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لقرى العون الغذائي على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان، حيث تم تفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى، والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها داخل 13 قرية بالمرحلتين الأولى والثانية.وشمل التقرير إنشاء وحدة التأمين الصحى الشامل بمدخل قرية كلابشة ومقرر نهوها في أبريل المقبل، بجانب إنشاء 3 غرف لمولدات الكهرباء بقرى كلابشة وميناء جرف حسين والقرية الحجرية، فيما تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بنسبة 100 % بقرى كلابشة وبشاير الخير.كما أنه جارٍ تركيب الوصلات المنزلية بكلابشة وبشاير الخير، فيما يجري العمل لرفع كفاءة وتطوير مدرستى كلابشة وبشاير الخير الابتدائية، هذا بينما تم الانتهاء من الأعمال برصيف ميناء جرف حسين.من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من الأعمال بالقطاعات المختلفة الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى العون الغذائي، والتي تأتى ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" بإجمالى 30 مشروعا داخل 11 قرية، فيما يجري العمل في تنفيذ 53 مشروعا داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بالمرحلة الثانية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تكفل مبادرة "حياة كريمة".وأوضح المحافظ، أنه في الوقت نفسه تم بدء مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى، والتى تضم 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا داخل مركزى كوم أمبو وإدفو، حيث تشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية ومستوى الخدمات، فضلًا عن مشروعات التمكين الاقتصادى لخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسوانى.