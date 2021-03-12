ندب الأدلة الجنائية ولجنة هندسية لفحص عقار حريق بالعتبة

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الجمعة، ندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في عقار بمنطقة الموسكي بن محلات تجارية، وإعداد تقرير حول سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء كالك العقار وأصحاب المحلات، لسماع أقوالهم في سبب الحريق.كما قررت تشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لفحص حريق «مول عبدالشافي»، وإعداد تقرير عن سلامة المبنى عقب الحريق.وجاءت معاينة النيابة لمكان الحريق فتبين أنه نشب بالدور الثاني والثالث بالعقار، والتهمت النيران ثلاثة أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية.وأرجع شهود العيان سبب الحريق بسبب ماس كهربائي بالدور الثاني، كما وصلت النيران إلى محلات ومخازن اكسسوار موبايلات مما أسفر عن وجود خسائر في السلع.كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية، والغاز، والكهرباء، والإسعاف، والحى لمكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق،عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.