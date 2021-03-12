«النقل»: السكة الحديد والمترو والسوبر جيت ملتزمون بالتعقيم اليومي

قالت وزارة النقل اليوم الجمعة، إن هيئة السكك الحديدية ملتزمة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية الذي يتم بشكل دوري ومستمر.وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تواصل اتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة كورونا، لافتة إلى أن شركة "السوبر جيت" تقوم أيضا بتعقيم كافة الأتوبيسات وتحافظ بصورة مستمرة على التعقيم اليومي.