ضبط 8 مركبات توك توك ودراجات بخارية حملة إشغالات بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق وضبط مركبات التوك توك المخالفة.وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 8 مركبات توك توك، 3 سيارات ممنوع مرورها أعلي الكوبري، استاند حديد بشارع جمال عبد الناصر، وجرار زراعي ودراجة بخارية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز.وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أننا نعمل على تحرير الشوارع والطرق من كل أشكال الإشغالات والمركبات المخالفة التى تعطل حركة المرور وسير المواطنين وتتسبب فى حوادث.