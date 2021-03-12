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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق الإصدار الثامن لتقرير اليونسكو عن أنشطة اللجان الوطنية خلال 2020

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:04 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتوورة غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة حول إطلاق الإصدار الثامن لتقرير منظمة اليونسكو السنوي عن أنشطة اللجان الوطنية 2020، بمشاركة ما يقرب من 113 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو في هذا الإصدار.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، بإطلاق رسائل توعوية لمواجهة جائحة كورونا؛ تهدف إلى مواجهة الشائعات، وتخفيف حدة المخاوف في المجتمع، واعتماد أساليب وقائية؛ للحد من انتشار الفيروس.

كما شاركت اللجنة في المناظرة الأولى التى عقدت في مصر يوم 30 أغسطس 2020، تحت عنوان "فنانون وإبداع في مصر ما بعد الأزمة"، بالتعاون مع مؤسسة "Art d’Egypte"، وذلك فى إطار مبادرة اليونسكو صمود الفن ""ResiliArt، حيث تم تنظيم رحلة تعليمية إلى منطقة هضبة أهرامات الجيزة لـ100 طفل فى الفئة العمرية (10-12) من المدارس المصرية المنتسبة لمنظمة اليونسكو؛ لرفع درجة الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال بأهمية التراث الثقافي المصري، وكيفية الحفاظ عليه فضلًا عن تنمية قدراتهم الفنية.

وأضاف التقرير أنه تم التخطيط لسلسلة من الأنشطة المجتمعية الأخرى على مدار عام 2020-2021، في إطار الإعداد لمعرض "Forever Is Now"، الذي سينطلق في منطقة الأهرامات بالجيزة تحت رعاية منظمة اليونسكو في 21 أكتوبر 2021.

وأوضح التقرير أنه تم إصدار كتاب "مصر حلوة وطعمة"، الذى يعمل على جذب الأطفال للتعرف على تراث حضارتهم الفرعونية العريقة، ويشرح بطريقة جذابة لهم تراث حضارتهم الفرعونية، كما يلقى الضوء على أحد المواقع المصرية الهامة والمسجلة في قائمة التراث العالمي.

وأشار التقرير إلى تأسيس كراسي اليونسكو في الجامعات المصرية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة؛ لدعم رؤية مصر 2030.

ولفت التقرير إلى الاجتماع الإقليمي العربي الافتراضي للعلم المفتوح في 24 أغسطس 2020 لتسليط الضوء على التحول المطلوب لجعل البيانات العلمية أكثر سهولة وانفتاحًا على المجتمع، وسد الفجوة بين البلدان النامية والمتقدمة، وكذلك إيجاد الحلول للقضايا المجتمعية المعقدة مثل جائحة " COVID-19"، فضلًا عن مشاركة اللجنة الوطنية في المشاورة الإقليمية الافتراضية للدول العربية حول مسودة توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي "11 إلى 12 أغسطس 2020".

واختتم التقرير بأن اللجنة وضعت خطة لتنفذ عدة مشاريع لعامي 2020-2021، في القطاعات المختلفة "الثقافة، التربية، العلوم، الاتصالات والمعلومات".

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ يعد أداة أساسية لمشاركة المعلومات، وأداة قيمة لتعزيز فهم أفضل لآليات عمل منظمة اليونسكو تمشيًا مع الأهداف والأولويات على المستوى الوطني.

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