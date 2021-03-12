2309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 22 وفاة، و2309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1593 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت «الكيلة»، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 168 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.