عايدة السواركة: القيادة السياسية مهتمة بدور المرأة في المجتمع

أكدت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب بشمال سيناء عن حزب المؤتمر، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بدور المرأة فى المجتمع.وقالت السواركة فى تصريح خاص لـ " الدستور "، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر أهمية المرأة في جميع المجالات، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حريص على التأكيد والاعتراف بدور المرأة، ويسعى دائما إلى تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المرأة أثبتت جدارتها فى مجلس النواب، وكذلك فى كافة المجالات، موضحة أن البرلمان الحالي كان البداية الحقيقية للمرأة المصرية لممارسة الحياة السياسية.