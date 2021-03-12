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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عايدة السواركة: القيادة السياسية مهتمة بدور المرأة في المجتمع

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
سيد على
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أكدت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب بشمال سيناء عن حزب المؤتمر، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بدور المرأة فى المجتمع.

وقالت السواركة فى تصريح خاص لـ " الدستور "، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر أهمية المرأة في جميع المجالات، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حريص على التأكيد والاعتراف بدور المرأة، ويسعى دائما إلى تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المرأة أثبتت جدارتها فى مجلس النواب، وكذلك فى كافة المجالات، موضحة أن البرلمان الحالي كان البداية الحقيقية للمرأة المصرية لممارسة الحياة السياسية.

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