البرلمان الأوروبي: تركيا احتلت الأراضي السورية

طالب البرلمان الأوروبي، كلا من روسيا، وإيران، وتركيا، بسحب قواتهم من سوريا، معتبرا أن تركيا احتلت الأراضي السورية على نحو غير شرعي، وتهدد عملية السلام بسوريا.وأضاف البرلمان الأوروبي، في التقرير الخاص به عن سوريا، أن الأمم المتحدة كانت تبذل قصارى جهدها في التوصل إلى حل سياسي على مدى 10 سنوات من النزاع السوري.ولفت التقرير إلى أنه لا يمكن إيجاد حل عسكري للمشكلة، مؤكدا أنه يجب إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت قيادة الأمم المتحدة.و أوضح التقرير أن هناك 90٪ من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، مشددا على ضرورة إيصال المساهمات الإنسانية، وأصبح هناك أزمة إنسانية مقلقة.