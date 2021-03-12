رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعتقل 19 أجنبيا بزعم الانضمام لتنظيم داعش

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:40 م
اعتقالات في تركيا
اعتقالات في تركيا
مروة عنبر
طباعة
اعتقلت القوات التركية، اليوم الجمعة، 19 شخصا أجنبيا بزعم انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابية.

وأفادت فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب، بأنها ألقت القبض على 19 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال عنف والإرهاب لصالح منظمة داعش الإرهابي، دون تسمية هذه الأعمال.

وأوضحت الشرطة التركية أن المعتقلين كانوا في مناطق الصراع في العراق وسوريا لفترة طويلة خلال الفترة الماضية، مبينة ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية بحوزة المعتقلين، وفقا لموقع يني تشاغ.

وتزعم السلطات التركية بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فيما يرى جانب من المعارضة أنها تهم جاهزة لملاحقة خصوم النظام، خاصة وأن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان متورط في شراء أسلحة ومعدات إلكترونية ومواد لازمة لصناعة المتفجرات، وتوريدها إلى تنظيم داعش حسبما رصدر تقرير في ديسمبر الماضي، عن مركز بحوث تسليح الصراعات في بريطانيا، الذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

محاضرات علمية بثقافة القاهرة