تركيا تعتقل 19 أجنبيا بزعم الانضمام لتنظيم داعش

اعتقلت القوات التركية، اليوم الجمعة، 19 شخصا أجنبيا بزعم انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابية.وأفادت فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب، بأنها ألقت القبض على 19 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال عنف والإرهاب لصالح منظمة داعش الإرهابي، دون تسمية هذه الأعمال.وأوضحت الشرطة التركية أن المعتقلين كانوا في مناطق الصراع في العراق وسوريا لفترة طويلة خلال الفترة الماضية، مبينة ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية بحوزة المعتقلين، وفقا لموقع يني تشاغ.وتزعم السلطات التركية بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فيما يرى جانب من المعارضة أنها تهم جاهزة لملاحقة خصوم النظام، خاصة وأن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان متورط في شراء أسلحة ومعدات إلكترونية ومواد لازمة لصناعة المتفجرات، وتوريدها إلى تنظيم داعش حسبما رصدر تقرير في ديسمبر الماضي، عن مركز بحوث تسليح الصراعات في بريطانيا، الذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم.