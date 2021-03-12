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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية القديسة العذراء بسيدنى تحتفل باليوبيل الذهبى لنياحة البابا كيرلس

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:40 م
كاتدارئية القديسة
كاتدارئية القديسة العذراء
مونيكا جرجس
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احتفلت كاتدارئية القديسة العذراء والقديس مار مينا بحى بيكسيلى جنوب مدينة سيدنى الأسترالية، بالنهضة الروحية السنوية لقديس العصر الحديث البابا كيرلس السادس.

جاء ذلك بحضور كهنة الكاتدرائية وعدد من كهنة وشعب كنائس مدينة سيدنى فترأس الأنبا دانييل أسقف سيدنى صلاة العشية تحدث فيها عن حياة وأعمال قداسة البابا كيرلس ومنهجه الروحي من خلال رسالته الأولى للشعب عقب جلوسه على الكرسى المرقسى عام ١٩٥٩.

واختتمت النهضة اليوم الجمعة، بإتمام صلاة القداس الإلهى إحتفالًا باليوبيل الذهبى لنياحة القديس البابا كيرلس السادس.

وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، باسم عازر، وفي يوليو 1927 قرر عازر الانخراط في سلك الرهبنة، وفي 24 فبراير 1928 ترهبن باسم الراهب مينا البراموسي، بدير البراموس بوادي النطرون.

وفي أوائل عام 1936، عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات اليومية، وفي سنة 1941 أسندت إليه رئاسة دير الانبا صموئيل المعترف في جبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد قلالي الرهبان.

واعتلى البابا كيرلس السادس، السدة المرقسية عام 1959، وشهد عصره العديد من الأحداث الهامة الكنسية.

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