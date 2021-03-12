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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد» تشدد على الخدمات المجانية المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أكدت هيئة السكة الحديد، أن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان، بشأن الاهتمام بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، خاصة أن المرفق يتردد عليه عدد ضخم من المواطنين بصورة يومية.

وأوضحت الهيئة خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن هناك تشديدات على الخدمات المجانية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك كبار السن لتوفير مستوى عال من الراحة لهم خلال استقلالهم القطارات.

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