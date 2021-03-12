فحص 23 ألف سيدة بكفر الشيخ ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين»

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، فحص 23604 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين " للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.وأضافت "سلام"، أن ذلك جاء منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن أعلى عدد من السيدات تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق، حيث تم فحص 3429 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3288 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3033 سيدة تم فحصها.