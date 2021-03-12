رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سعر التذكرة يصل لـ 1800 جنيه.. 5 ممنوعات في حفل أنغام بالمنارة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:30 م
أنغام
أنغام
محمد مجدي
طباعة
تنتظر أنغام إحياء حفل افتتاح وأولى مفاجآت موسم حفلات الربيع "2021" بمركز المنارة - التجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 مارس الجاري.

وستقابل أنغام جمهورها على المسرح المكشوف بمركز المنارة - بجوار كايرو فيستيفال سيتي مول وشارع الـ 90 - القاهرة الجديدة، على أن تنطلق الحفلة في الساعة السابعة مساءً.

وتبلغ أسعار تذاكر الحفل بلاتنيوم 1200 جنيه، والجولد 900 جنيه والسيلفر 600 جنيه، والدايموند 1500 والـ VIP 1800 جنيه.

ونوهت الجهة المنظمة للحفل على راغبي حضور الحفل الالتزام بعدة أمور وهي:
- نظام الملابس: رسمي.
- تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.
- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.
- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.
- الدخول بالتذاكر الرسمية المرسلة.

موضوعات متعلقة

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

محاضرات علمية بثقافة القاهرة