سعر التذكرة يصل لـ 1800 جنيه.. 5 ممنوعات في حفل أنغام بالمنارة

تنتظر أنغام إحياء حفل افتتاح وأولى مفاجآت موسم حفلات الربيع "2021" بمركز المنارة - التجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 مارس الجاري.وستقابل أنغام جمهورها على المسرح المكشوف بمركز المنارة - بجوار كايرو فيستيفال سيتي مول وشارع الـ 90 - القاهرة الجديدة، على أن تنطلق الحفلة في الساعة السابعة مساءً.وتبلغ أسعار تذاكر الحفل بلاتنيوم 1200 جنيه، والجولد 900 جنيه والسيلفر 600 جنيه، والدايموند 1500 والـ VIP 1800 جنيه.ونوهت الجهة المنظمة للحفل على راغبي حضور الحفل الالتزام بعدة أمور وهي:- نظام الملابس: رسمي.- تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.- الدخول بالتذاكر الرسمية المرسلة.