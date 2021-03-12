ضبط 10 أطنان أرز وتحرير 18 مخالفة لمخابز في حملات تموينية بـ5 محافظات

شنت مديريات التموين بالمحافظات، حملات موسعة على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز لمنع التلاعب بالدعم المقدم للمواطن.وضبطت مديرية تموين كفر الشيخ، 10 أطنان ملح و9 أطنان أرز في أحد مضارب الأرز، لمخالفة القرارات واستخدام علامة تجارية ملك للغير.وفي المنيا، حررت مديرية التموين محاضر لـ6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم التحفظ على 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة لضبط مخزن أغذية دون ترخيص، وكذلك 1000 علبة سجائر تجميع.كما ضبطت مديرية التموين في محافظة المنوفية، 50 كرتونة من حبات الكرسبي، بإجمالي 28800 قطعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وفي بني سويف، ضبطت مديرية التموين 3200 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في عدد 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير مخالفات لـ12 مخبزا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.كما تمكنت مديرية التموين في محافظة الإسكندرية، من ضبط مخزن لتجهيز الوجبات السريعة، وتم التحفظ على 114 كيلو جراما من قطع الدجاج، و52 قطعة شيش طاووق.جرى اتخاذ اللازم قانونيا حيال تلك المخالفات، وتحويلها إلى الجهات المختصة.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين سواء بالغش التجاري أو بيع السلع بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي أو التلاعب بالدعم المقدم للمواطنين.