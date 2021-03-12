افتتاح مسجد الرحمن في مركز كوم أمبو بأسوان (صور)

افتتح اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، والدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف أسوان، مسجد الرحمن، بمنطقة السلسلة بحري بقرية المنشية، بمركز كوم أمبو.وبينما افتتح قيادات مديرية أوقاف أسوان، مسجد السيدة زينب بقرية المنشية شرق بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ويأتي ذلك ضمن وجهود وزاره الأوقاف في التوسع وأعمار بيوت الله.والجدير بالذكر أن القي الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بمسجد مسجد الرحمن، بمنطقة السلسلة بحري بقرية المنشية، وتأتي تحت عنوان '' حق الوطن والشهادة في سبيله''.وجاءت افتتاحات المساجد، اليوم الجمعة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، والتزام الجميع بإرتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الإجتماعي بين المصلين.