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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية ترصد 19 خرقا في مناطق خفض التصعيد بإدلب

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
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رصدت وزارة الدفاع الروسية، حدوث 19 خرقا، في مناطق خفض التصعيد بمدينة إدلب السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة - أن جميع الخروقات جاءت من قبل المليشيات الإرهابية المسلحة هناك.

وأكدت الوزارة، أن مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الـ24 الساعة الأخيرة قام بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 375 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2865 طنا إلى قرية بيت سوهين، في محافظة اللاذقية وإيصال 375 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2865 طنا إلى أهالي قرية مظلوم، في دير الزور.

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