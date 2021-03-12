سفير بريطانيا باليمن: معاملة الحوثي للمهاجرين غير إنسانية

قال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، إن معاملة ميليشيا الحوثي غير الإنسانية للمهاجرين أدت إلى هذه الخسارة الفادحة في الأرواح بالبلاد.وأضاف آرون، في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة، أنه من الضروري أن يغير الحوثيون سياساتهم تجاه المهاجرين، وأن يوفروا لهم الكرامة التي يستحقونها.وتابع: "لا تزال ظروف اندلاع الحريق الذي طال مركزًا لاحتجاز اللاجئين في العاصمة اليمنية صنعاء غير واضحة، وسط تأكيد عدد من اللاجئين الإثيوبيين والصوماليين ارتكاب عناصر من الميليشيات الحوثية لتلك المجزرة المروعة".وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استنكر في وقت سابق، صمت العالم عن تلك المذبحة، مؤكدا أن تلك الجريمة المروعة تفتح ملف واحدة من أخطر جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران، وكيف تعمدت تصفية اللاجئين بدم بارد بعد اعتقالهم وتخييرهم بين القتال أو الاعتقال وابتزازهم ماليًا مقابل إطلاقهم.