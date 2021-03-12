جامعة سوهاج تحافظ على ترتيبها في تصنيف التايمز للعام الثاني

حافظت جامعة سوهاج للعام الثاني على ترتيبها في تصنيف هيئة التايمز Times Higher Education، بدول الاقتصاديات الناشئة، لعام 2021، بين الجامعات التي يشملها التصنيف في ٤٨ دولة.وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة،أن التصنيف أدرج الجامعة في المركز 12 بين21 جامعة مصرية دخلت التصنيف، موضحا أنه ارتكز على مجموعة من المعايير من أهمها نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وعدد الطلاب الأجانب بالجامعة، ونسبة الذكور إلى الإناث.واوضح الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف THEيعتمد في تقييمه على خمسة مؤشرات وهي التدريس ٣٠٪ والبحث العلمي ٣٠٪ وعدد الاستشهادات ٣٠٪ والدخل من الصناعة ٢.٥٪ والعلاقات الدولية ٧.٥٪.