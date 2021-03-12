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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
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أعلنت ويلز تخفيف قيود الإغلاق المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد وإلغاء شعار "ابقَ في منزلك"، في ضوء استمرار انخفاض الإصابات بالفيروس التاجي ووسط تراجع طفيف في معدل الضغط على المستشفيات.

وأكد الوزير الأول لمقاطعة ويلز البريطانية مارك دريكفورد - وفقا لصحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الجمعة - أن الشعب الويلزي سيتمكن من قضاء عطلة عيد الفصح في المقاطعة.

وأضاف أنه بموجب القيود المخففة، سيسمح للأسر والأصدقاء بالتجمع في حدائقهم الخاصة اعتبارًا من غد، كما سيتم السماح بممارسة بعض الألعاب الرياضية في الهواء الطلق مثل رياضة التنس وكرة السلة والجولف.

وتابع قائلا: "إن الرياضات الجماعية ستظل ممنوعة رغم إتاحتها في إنجلترا اعتبارًا من 29 مارس الجاري، وستظل المتاجر غير الأساسية والحدائق العامة مغلقة حتى 12 أبريل المقبل على الأقل".

وبحسب الصحيفة، فمن المقرر أن يعود طلاب المرحلة الابتدائية إلى المدارس اعتبارًا من الاثنين المقبل.
وتأتي هذه الإجراءات الحذرة وسط تصاعد التوترات بين دريكفورد، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتوجيه شعب ويلز انتقادات لجونسون بسبب تسرعه في رفع قيود الإغلاق.

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