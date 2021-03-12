فلسطين تدين اقتحام مقدسات من قبل الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال لبلدة كفل حارس في محافظة سلفيت وكذلك الاقتحامات المتواصلة للمناطق والمقدسات الفلسطينية.واعتبرت الخارجية في بيان أصدرته، اليوم الجمعة - أن هذه الاقتحامات إمعانا اسرائيليا في تنفيذ خارطة مصالح الاحتلال الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وترى فيها عملية ضم تدريجية وسرقة للأرض الفلسطينية في وضح النهار وعلى مرآى ومسمع من العالم وصمته المريب.وأكدت أن استهداف المقامات والأماكن التراثية والتاريخية الفلسطينية دعوة إسرائيلية رسمية صريحة للحرب الدينية ومحاولة لتغيير طابع الصراع من سياسي إلى ديني لخدمة مخططات إسرائيل الاستعمارية التهويدية.وتساءلت الوزارة في بيانها، ما هو موقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان، وتدعي الحرص على إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.