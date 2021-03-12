قرقاش: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بالحوار

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن استمرار الحوار أمر ضروري لإنهاء التصدعات الدبلوماسية الراهنة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.وكتب قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "الحراك الدبلوماسي المتعدد الأطراف والذي تشهده المنطقة بإتجاه بناء الجسور مشجّع وضروري".وأضاف قائلًا: "من المهم التواصل واستمرار الحوار وترميم التصدعات على أساس إحترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، إستقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حوار وتواصل دولها".