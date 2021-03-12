التحفظ على 70 طن أعلاف غير صالحة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 70 طن من كُسب فول الصويا وناتج الغربلة غير الصالح للاستخدام الآدمي ويستخدم كعلف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع مخلفات كُسب فول الصويا غير الصالحة للاستخدام، وذلك داخل قطعة أرض ملكه كائنة بجوار محل إقامته بدائرة القسم غير مستوفاة للاشتراطات الصحية والبيئية وبدون ترخيص، بقصد غربلتها وإعادة تعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وبيعها كأعلاف أسماك ودواجن غير مطابقة للمواصفات، وتعبئة ناتج الغربلة والعوادم لبيعها كسماد عضوى غير مطابق للمواصفات.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المشار إليها والقي القبض علي المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 70 طن من كُسب فول الصويا وناتج الغربلة غير الصالح للاستخدام عبارة عن "34 طن كُسب فول صويا علف أسماك ودواجن غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل عبوات بدون بيانات تجارية ينبعث منها روائح كريهة وحشرات حية وميتة وأتربة منتج نهائى معد للبيع و36 طن سماد عضوى "ناتج الغربلة" غير مطابق للمواصفات القياسية يحتوى على شوائب وأتربة داخل عبوات بدون بيانات تجارية منتج نهائى معد للبيع، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.