تشييع جثمان الحاجة زينب الدقهلية (فيديو)

شيع المئات من أهالي محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، إلى مثواها الأخير بقرية منية سندوب عن عمر يناهز 98 عامًا، وهي السيدة الكفيفة التي سبق أن تبرعت بـ"قرطها الذهبي" لصندوق تحيا مصر عام 2014 واستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقتها بقصر الرئاسة لتكريمها.ومن جهته أكد الدسوقي خليل، نجل الحاجة زينب لـ "الدستور"، أن والدته كانت كثيرة الدعاء لمصر قائلا " كانت بتدعي للبلد وبتقول خلي بالكوا من البلد يا ولاد "، مشيرا إلى أن آخر ما رددته قبل وفاتها دعائها للرئيس السيسي وللدولة المصرية.