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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط صاحب مصنع حريق العبور والتعرف علي 9 جثث من الضحايا

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت المباحث الجنائية بالقليوبية من القبض على صاحب مصنع حريق العبور وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامه فى العبور بتهمة الاهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر

وتعرف الأهالى على 9 جثث من المتوفيين وتم تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن، فيما جارى التعرف على 11 جثه أخري.

ومن جانبه، قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.

وأعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة خروج 12 حالة من مصابى الحريق بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات لهم، وتنوعت إصابات المتعافين بين حالات اختناق وحرق بسيطة، فيما لازالت 7 حالات داخل المستشفى يتم تقديم الخدمة الصحية لهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق هائل فى مصنع للملابس بالمنطقة الصناعيه بمدينة العبور.

وتمت الاستعانه بـ15 سيارة اطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقيه و4 حزانات استراتيجى " من القاهرة والقليوبية والإدارة العامة للحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

يقع المصنع على مساحة أكثر من 1500 متر، مكون من أربعة طوابق ملك أبو السعود أحمد فهمى ويعمل فى انتاج الملابس الجاهزة وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات المختصه بالقاهرة والقليوبية والشرقية.

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