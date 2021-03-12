«البريد» يطلق خدمات صرف التمويل متناهي الصغر

أطلق البريد المصري خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة "تمويلي" وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب من الجنسين علي تبني فكرة العمل الحر.صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الاتفاق الذي تم مع شركة "تمويلي" له أهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالي من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بهدف دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتيسيير حصول المواطنين على خدمات التمويل متناهي الصغر وتحصيل الأقساط، بكل سهول بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين واصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم، كما يقدم البريد المصري خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلي والأسواق العالمية.وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تقديم خدمات تسجيل طلب الحصول على التمويل سيتم بمستندات أو بدون مستندات الي عملاء شركة تمويلي من خلال مكاتب البريد في محافظات أسيوط، أسوان، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية البحيرة، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، بني سويف، القليوبية، المنيا، الأقصر مع إتاحة خدمات الاستعلام عن حالة التمويل قبل الصرف وصرف قيمة التمويل وسداد الأقساط الشهرية في كافة مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.ومن جانبه قال عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن هذه الخطوة تساهم في تلبية تطلعات الشركة وخطة تحديث أدوات العمل في سوق التمويل متناهي الصغر حيث ستساهم الهيئة القومية للبريد في انتشار خدمات شركة تمويلي على مستوي الجمهورية من خلال شبكة فروع مكاتب البريد، كما انها تدعم خطة التوسع لدى الشركة والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء وفي الوقت نفسه تخدم استراتيجية الدولة في الشمول المالي ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.وأشار أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي، والعضو المنتدب الي أن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة القومية للبريد يتم بموجبها اتاحة تقديم خدمات التمويل وتحصيل الأقساط من خلال مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية،كما تتيح الاتفاقية لشركة "تمويلي" الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية للهيئة القومية للبريد في تقديم مختلف الخدمات المالية لعملائها مثل التقديم للحصول على تمويل وصرف التمويلات وتحصيل الأقساط بما يتيح انتشارًا جغرافيًا كبيرًا ويضمن سرعة وصول خدمات الشركة للعملاء في وقت قياسي مشيرًا الي ان الشراكة الاستراتيجية بين البريد المصري وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر ترتكز على رؤية مشتركة بين الجانبين تتمثل في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير أسهل الحلول المالية التي تتسم بأعلى معايير الشفافية وتتميز بأحدث الوسائل التكنولوجية وقد أثمرت تلك الشراكة عن إتاحة الفرصة لشركة تمويلي لتسهيل حصول العملاء على الحلول التمويلية المقدمة وسداد الأقساط من خلال شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة في شتى أنحاء الجمهورية.وجدير بالذكر أن شركة تمويلي هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2018 وترتكز أعمال شركة تمويلي في تمويل مشروعات صغيرة جدًا ومتناهية الصغر وكذلك تمكين صغار رواد الأعمال والنساء وأصحاب الحرف كما تضع الشركة ضمن أولوياتها أهمية تمويل وخدمة ثلاث قطاعات رئيسية هم القطاع التجاري والصناعي والخدمي وتتوسع بمحفظة حلولها المالية لتخدم أكثر من 75 ألف عميل من خلال 72 فرع في 15 محافظة بوجه قبلي ووجه بحري، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 2.9 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تعدت المليار جنيه مصري.