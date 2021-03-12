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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يبحث مع دول أوربية تسهيل عودة رعاياه من الخارج

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:23 م
ايفان جابرو
ايفان جابرو
وكالات
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بحثت العراق مع كل من ألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا أوضاع العراقيين في دول المهجر وسبل رفع مستواهم المعيشي وتسهيل إجراءات عودة الراغبين منهم بالعودة إلى بلدهم.

وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين وزع اليوم الجمعة إن "وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج، اجتمعت مع سفراء ألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا لمناقشة أوضاع العراقيين في دول المهجر، وسبل رفع مستواهم المعيشي وتسهيل إجراءات عودة الراغبين منهم بالعودة إلى العراق".

وبحسب البيان، فإن الاجتماع تضمن" مناقشة مسودة مذكرة التفاهم إعلان النوايا المقدمة من الجانب الألماني لتنظيم العودة الطوعية للعراقيين في دول الاتحاد الأوربي ألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا وتقديم الخدمات والمساعدات لهم بعد العودة الى البلاد ".

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