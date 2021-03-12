تصل لـ2010 جنيهات.. أسعار تذاكر حفل علي الحجار في الزمالك

يحضر الفنان علي الحجار للمشاركة فى حفل غنائى ضخم على مسرح الزمالك المفتوح الهواء يوم السبت الموافق 20 مارس.وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر، والتي تم بيع أغلبها وكانت أسعارها كالتالي..سعر التذكرة بلاتنيوم 510 جنيهات، والجولد والسيلفر 410، والبرونز والسيد برو 210 والـ VIP 2010.ومن المقرر أن يقدم على الحجار من خلال الحفل عدد من المفاجآت، وعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها "يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلوانى".