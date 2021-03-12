آليات ضبط صياغة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والذي يترأسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق "الغرفة الثانية للبرلمان"، والتي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، آليات ضبط صياغة مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس.ونصت المادة (152) من اللائحة الداخلية على أنه: " للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس".كما أكدت اللجنة أنه: "لا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة".ونص الفرع الرابع من اللائحة "استئناف نظر مشروعات القوانين" في مادته (153): " تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء".