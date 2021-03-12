الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق العتبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من السيطرة على حريق بعقار بمنطقة العتبة، دون وقوع إصابات.كان قد اندلع حريق هائل في عقار بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية، والغاز، والكهرباء، والإسعاف، والحي إلى مكان الحادث.ونشب الحريق في العقار رقم 3 ميدان العتبة، وبالتحديد في الدور الثاني والثالث بالعقار المكون من أرضي و3 أدوار حوائط حاملة، وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائي، والدور الثاني والثالث، عبارة عن محلات ومخازن إكسسوار موبايلات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.