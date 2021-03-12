1575 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل ألف و575 إصابة جيددة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 320 ألفًا و939 إصابة.وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، في تصريحات أوردتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، اليوم الجمعة، إن 7 حالات بين الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج.وأوضح هشام، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى ألف و203 حالات وفاة، بينما تماثل ألفين و42 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 302 ألف و662 متعافيًا.