تزامنًا مع ذكري تنصيبه.. أبرز المعلومات عن الأنبا إبراهيم اسحق

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم بالعيد الثامن لتنصيب الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.وولد الأنبا ابراهيم اسحق في 19 اغسطس لعام1955 بقرية بني شقير بأسيوط، ودرس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي في ضواحي القاهرة، وتم تعيينه كاهنا في 7 فبراير 1980 للأبرشية القبطية أسيوط.أمضى عامين في الخدمة الرعوية في رعية رئيس الملائكة ميخائيل مايكل في القاهرة.وتم إرساله إلى روما حيث يواصل دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية ويحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي من 1990 إلى 2001، شغل منصب رئيس معهد المعادى ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشي لكاتدرائية البطريرك في القاهرة.في 29 سبتمبر 2002، اختاره سينودس الأساقفة الأقباط باعتباره أسقف المنيا الجديد، وتمت الموافقة على تعيينه من قبل يوحنا بولس الثاني في 5 أكتوبر التالي، وحصل على تكريس الأسقفية من أيدي الكاردينال ستيفان الثاني غطاس ثم بطريرك الإسكندرية.استقال أنطونيوس نجيب، وهو الآن بطريرك، ويعاني من مشاكل صحية مرة أخرى، في يناير 2013، ثم انتخبه سينودس الكنيسة الكاثوليكية القبطية بطريركًا في 15 يناير 2013، ومنحه البابا بنديكت السادس عشر بالتواصل الكنسي في 18 يناير.