زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أغري التركية

ضرب مدينة أغري التركية، زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلو مترات تحت سطح الأرض.وأوضح مرصد قانديلي التركي، التابع لجامعة بوغازتشي، أن الزلزال ضرب منطقة دوجو بايزيت التابعة لمدينة أغري التركية، صباح اليوم الجمعة.ولم يسفر الزلزال عن أي خسائر بشرية أو مادية، لكن شعر به سكان المقاطعات المجاورة، وفقًا لما نشره موقع «تي24» التركي.جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري التركي، حذر في وقت سابق من احتمال تعرض مدينة إسطنبول لزلزال مدمر من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة على المباني والممتلكات.وأكد في تقرير قدمه إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني، أن إسطنبول قد تشهد زلزالًا تبلغ قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، قد يسبب أضرارًا جسيمة أو شديدة جدًا في 48 ألف مبنى بالمدينة، فضلًا عن احتمال تضرر 146 ألف مبنى بشكل نسبي.