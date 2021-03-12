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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مفاوضات بين وكالة الفضاء المصرية ومصر للألومنيوم لتصنيع الأقمار الصناعية

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر مسئول في قطاع الأعمال العام، عن مفاوضات تتم مع وكالة الفضاء المصرية، من أجل دخول شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصنيع الأقمار الصناعية من خام الألومنيوم النقي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم تصنيع سبيكة مخصصة لصناعة القمر الصناعي بمصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، مشيرًا إلى أن تواجد شركة مصر للألومنيوم في التعاون مع وكالة الفضاء المصرية لصناعة القمر الصناعي، يمثل دعمًا استراتيجيًا للصناعات الوطنية والصناعة المحلية في مشروع قومي عملاق وهو صناعة الأقمار الصناعية.
وأوضح المصدر أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه الحكومة بتوطين الصناعات الاستراتيجية الهامة وزيادة المكون المحلي في المشروعات القومية الكبرى.
وتنفرد مصر للألومنيوم بصناعة الألومنيوم في مصر، ويمثل منتجها الأعلى جودة في صناعة الألومنيوم في العالم، وهو ما جعل لها علامة تجارية مميزة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

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